Class of Heroes 1 & 2: Complete Edition vorgestellt

PQube hat "Class of Heroes 1 & 2: Complete Edition" angekündigt. Einen ersten Trailer zeigt man auch.

"Class of Heroes 1 & 2: Complete Edition" besteht aus "Class Of Heroes: Anniversary Edition" und "Class Of Heroes 2G: Remaster Edition". In "Class of Heroes 1 & 2: Complete Edition" formen wir ein Team an der Particus Academy und der Crostini Academy. Im Originalspiel stellen wir ein sechsköpfiges Schülerteam zusammen, wählen aus zehn Rassen und 15 Hauptfächern. Geschickt platziert, übernehmen vordere Schüler den Nahkampf, während hintere sich auf Fernangriffe und Unterstützung fokussieren. In "Class of Heroes 2G: Remaster Edition" kehren wir zur Crostini Academy zurück, erkunden über 100 Dungeons und treffen über 250 Monster.

"Class of Heroes 1 & 2: Complete Edition" erscheint Anfang 2024 für PS5, Switch und den PC.