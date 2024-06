Clawball angekündigt, Trailer veröffentlicht

Arvore, das Emmy-prämierte brasilianische Studio, das für seine innovative Arbeit mit VR-Spielen und Storytelling bekannt ist, kündigt sein neues Projekt an: "Clawball", ein VR-Multiplayer-Fussballspiel mit Katzen. In diesem aufregenden Partysportspiel unter der Regie von Ana Ribeiro, dem kreativen Kopf hinter der Pixel Ripped-Franchise, können die Spieler in rasanten 3v3-Fussballmatches in Katzengestalt den Ball mit ihren Pfoten (und Krallen) treffen, um Tore zu erzielen.

Clawball wird im Oktober 2024 im Meta Quest Applab kostenlos verfügbar sein, um im Early Access gespielt zu werden. Die endgültige Veröffentlichung im Quest Store ist für 2025 geplant. Zusätzlich können Frühaufsteher das Spiel schon früher spielen, indem sie an der kommenden geschlossenen Beta teilnehmen. ()Anmeldung via Discord-Server](https://jmarze.clicks.mlsend.com/td/c/eyJ2Ijoie1wiYVwiOjM2NDIwNyxcImxcIjoxMjUyNzg4ODI3ODgwMTgwMDYsXCJyXCI6MTI1Mjc4ODgzMTYzNDA3NjM1fSIsInMiOiI4NjFiYTE5YmNiMDI2MjAxIn0))