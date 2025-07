Clean Up Earth angekündigt

Das unabhängige Studio Magic Pockets hat heute "Clean Up Earth" vorgestellt – einen gemütlichen und lohnenden First-Person-Reinigungssimulator, in dem ihr wunderschöne, aber verschmutzte Umgebungen erkunden, die Natur wiederherstellen und dabei zur Ruhe kommt – allein oder gemeinsam mit Freunden.

In "Clean Up Earth" begebt ihr euch auf eine friedliche, aber sinnvolle Reise, um einige der ikonischsten Landschaften der Erde – von tropischen Stränden bis zu majestätischen Bergregionen – wieder in ihren natürlichen Zustand zu versetzen.

Mit einem vollständig anpassbaren Hightech-Staubsauger entfernt und recycelt ihr Müll, enthüllt die natürliche Schönheit der Welt und beobachtet, wie sich ihre positiven Taten auf die Umgebung auswirken. Ob allein, im Team mit bis zu drei Spieler oder auf grösseren Karten mit über zehn Spielern: Das Spiel ist darauf ausgelegt, zu entspannen, neue Energie zu tanken – und dabei sanft zum Nachdenken über unseren Einfluss auf die reale Umwelt anzuregen.

"Während der Recherchen zu Dolphin Spirit: Ocean Mission haben wir sowohl die menschlichen Auswirkungen auf Ökosysteme als auch die emotionale Verbindung der Spielenden zur Natur gesehen. Mit Clean Up Earth wollten wir ein Spiel erschaffen, das sich einfach gut anfühlt – entspannend, belohnend und mit der leisen Erinnerung daran, dass selbst kleine Taten grosse Veränderungen bewirken können."

Eric Zmiro von Magic Pockets

"Clean Up Earth" erscheint im 1. Quartal 2026 für PC; eine Kickstarter-Kampagne ist geplant, um zusätzliche Inhalte zu finanzieren und einen zeitgleichen Konsolen-Release zu ermöglichen.