Die Entlassungen und Umstrukturierungen bei Electronic Arts gehen weiter. Jetzt gibt man bekannt, dass man sich aus der Entwicklung des "Black Panther"-Spiels zurückgezogen hat. Ausserdem wurde dessen Entwickler Cliffhanger Games geschlossen.

Electronic Arts erklärt dazu, dass die Schliessung von Cliffhanger Games Teil einer umfassenderen strategischen Neuausrichtung ist. Fortan möchte man sich stärker auf wenige wachstumsstarke Marken konzentrieren.

Abseits der Studioschliessung kündigte Electronic Arts auch Entlassungen in mehreren Bereichen an, darunter in der Mobilspielsparte und in einigen zentralen Teams. Über das Ausmass des Stellenabbaus machte das Unternehmen leider keine konkreten Angaben.

Cliffhanger Games war im Jahr 2021 gegründet worden und hatte seinen Sitz in Seattle.