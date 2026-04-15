Clockfall angekündigt

Publisher Radical Theory und Entwickler Rever Games stellen uns "Clockfall" für PS5, Xbox Series X und den PC vor. Informationen zu dem Projekt hat man ebenfalls.

Konzeptionell verbindet "Clockfall" Dungeon Crawler und Action-Rollenspiel mit Village-Defense-Elementen. Nach der Zerstörung seines Dorfes erlebt der namenlose Held darin die Ereignisse in einer Zeitschleife nämlich immer wieder und kämpft sich durch Erinnerungsdungeons, während die Zeit stetig abläuft.

Er sammelt zudem Ressourcen, schaltet Waffen, Zauber und Verteidigungen frei und entwickelt seinen Charakter weiter. Überlebenszeit bringt dauerhafte Boni oder frische Kräfte, wodurch strategische Entscheidungen zwischen Zeitgewinn und Kampfstärke entstehen.

"Clockfall" erscheint im weiteren Jahresverlauf.