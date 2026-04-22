Clockwork Ambrosia: Mai-Termin für das Steampunk-Metroidvania

Entwickler Realmsoft hat einen konkreten Erscheinungstermin für "Clockwork Ambrosia" verkündet. Über den Launchtrailer zu dem Steampunk-Metroidvania können wir uns auch schon freuen.

Demnach wird "Clockwork Ambrosia" bereits ab 12. Mai für den PC erhältlich sein. Versionen für die Konsolenwelt, also etwa für PS5, Xbox Series X oder Switch 2, sind wohl erstmal nicht angedacht, aber wir wissen ja, dass sich sowas auch schnell ändern kann.

Den Launchtrailer zu "Clockwork Ambrosia" gibt es sogar schon jetzt zu sehen. Dieser stimmt uns fast eine Minute lang mit packenden Szenen auf das Steampunk-Metroidvania ein.

Erste Entwicklungsarbeiten an "Clockwork Ambrosia" hatten bereits vor satten 14 Jahren begonnen.