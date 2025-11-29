Clockwork Revolution für 2026 geplant?

Obwohl "Clockwork Revolution" von Studio inXile Entertainment schon 2023 angekündigt wurde, haben die Beteiligten bisher noch kein Zeitfenster für den Release kommuniziert. Nun gibt es einen Hinweis darauf, dass der Launch für das Jahr 2026 geplant sein könnte. Dieser findet sich auf dem LinkedIn-Profil von Entwickler Nathan Long.

Long, der auf der Karrierewebsite angibt, nach langer Zeit wieder für eine neue Rolle zur Verfügung zu stehen, listet zum Zeitpunkt dieser Meldung seine vielseitigen Erfahrungen auf seinem Profil. Jedes Spiel, an dem er arbeitete, wird dabei mit dem Jahr versehen, an dem der jeweilige Titel erschien. Dass der als Autor und Narrative Designer fungierende Entwickler "Clockwork Revolution" nicht etwa mit einem 'TBA' für 'too be dated' oder ähnlich versieht, könnte ein Hinweis auf entsprechende Launch-Pläne des verantwortlichen Studios sein.

"Clockwork Revolution" wurde ursprünglich für PC und Xbox Series X/S angekündigt. In Zeiten, in denen Microsoft immer mehr Spiele auch für PlayStation entwickelt, ist eine entsprechende Planänderung aber prinzipiell vorstellbar.