Clockwork Revolution: Lebenszeichen in Trailerform

Gegen Ende des Xbox Games Showcase gab es auch ein Lebenszeichen von "Clockwork Revolution". Angaben zum Releasefenster wurden in diesem Zusammenhang ebenfalls gemacht.

Demnach wird "Clockwork Revolution" im Laufe des nächsten Jahres veröffentlicht - und zwar, genau wie "Gears of War: E-Day" konsolenexklusiv für Xbox. Für PS5 wird das Action-Rollenspiel folglich also nicht erscheinen.

Gleichzeitig wurde ein ausführlicher neuer Trailer zu "Clockwork Revolution" gezeigt. Dieser stellte einzelne Charaktere vor und widmete sich abseits davon der Story und dem Gameplay. Dem Soundtrack durften wir in diesem Zusammenhang ebenfalls lauschen.

"Clockwork Revolution" war im Juni 2023 für Xbox Series X und den PC angekündigt worden.