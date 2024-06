Closer the Distance: Neuer Trailer

Publisher Skybound Games und Entwickler Ostomic Studio zeigen einen neuen Trailer zu "Closer the Distance". Diesen wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier widmet man sich etwas mehr als eineinhalb Minuten der Story von "Closer the Distance". Diese wird in erster Linie in farbenfrohen Bildern erzählt.

Bei "Closer the Distance" handelt es sich um eine Lebenssimulation, die eine emotionale Geschichte über die Verbindungen zwischen Familie und Freunden im Angesicht einer Tragödie erzählt. Nach einem tödlichen Autounfall übernehmen wir darin nämlich die Rolle von Angela, einem jungen Mädchen aus der Stadt Yesterby, das ihre Lieben durch ihren Trauerprozess begleitet.

"Closer the Distance" erscheint im weiteren Jahresverlauf für PS5, Xbox Series X und den PC.