Entlassungen bei Cloud Chamber

Auch bei Cloud Chamber, den Entwicklern von "BioShock 4", ist es leider zu Entlassungen gekommen. Ein offizielles Statement zu dem Thema liegt bereits vor.

Der Umfang des Stellenabbaus bei Cloud Chamber ist bisher noch unklar, aber es steht bereits fest, dass der ehemalige "Diablo"-Boss Rod Fergusson der neue Kopf des Studios wird. Das offizielle Statement von 2K-Präsident David Ismailer zu dem Thema liest sich folgendermassen:

"Die Arbeit am nächsten BioShock-Spiel läuft bereits seit mehreren Jahren. Wir sind zwar von den grundlegenden Spielelementen des Projekts begeistert, haben jedoch gemeinsam mit der Studioleitung beschlossen, bestimmte Aspekte, die für ein BioShock-Spiel von zentraler Bedeutung sind, zu überarbeiten. Aus diesem Grund verkleinern wir das Entwicklungsteam, um uns auf diese Arbeit zu konzentrieren und dem Spiel mehr Zeit für die Entwicklung zu geben. Ich weiss, dass dies für alle eine schwierige Nachricht ist. Wenn Ihre Position davon betroffen ist, werden Sie heute von Ihrem Vorgesetzten oder der Studioleitung Einzelheiten zu Abfindungen, Karriereberatung und Unterstützungsangeboten erfahren. Es gibt keinen einfachen Weg, dies zu tun, aber wir hoffen, Sie dabei so gut wie möglich unterstützen zu können. Ich möchte jedem von Ihnen für Ihr Engagement und Ihre harte Arbeit danken. Ich bin mir bewusst, dass heute ein Tag mit gemischten Gefühlen ist. Wir freuen uns, dass Rod zu uns kommt, und sind ebenso dankbar gegenüber allen bei Cloud Chamber, die uns geholfen haben, so weit zu kommen. Diese Veränderungen beruhen auf dem festen Vertrauen von 2K in BioShock als eine der beliebtesten Franchises und unserem Engagement, das beste Spiel in der Geschichte der Franchise zu liefern."

Cloud Chamber wurde am 9. Dezember 2019 gegründet und hat seinen Sitz in Novato (Kalifornien).