Entlassungen bei Cloudhead Games

Auch in diesem Jahr müssen wir leider wieder von Entlassungen und Umstrukturierungen in der Videospielbranche berichten. Diesmal ist Cloudhead Games davon betroffen.

Dies bedeutet, dass am heutigen Tag 70 Prozent der Mitarbeiter von Cloudhead Games ihre Stelle verlieren. CEO Denny Unger begründet die Massnahme mit den allgemeinen Schwierigkeiten der Spielebranche und fehlender Finanzierung von Plattformen, welche das Unternehmen in eine unmögliche Lage gebracht hätten.

Ausserdem betont er, dass Cloudhead seit etwa 14 Jahren in der VR-Entwicklung tätig ist und an das Medium als zukunftsweisendes Erlebnis glaubt. Für die entlassenen Mitarbeiter stellt das Unternehmen über ein sogenanntes "Reverse Recruiting"-Programm Unterstützung bei der Jobsuche bereit.

Cloudhead Games wurde mi Jahr 2012 gegründet. Der letzte Titel, "Pistol Whip", erschien 2019 und wurde rund fünf Jahre lang regelmässig mit frischen Inhalten versorgt.