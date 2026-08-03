CloverPit kommt für weitere Plattformen

Publisher Future Friends Games und Entwickler Panik Arcade haben "CloverPit" für weitere Plattformen in Aussicht gestellt. Einen Erscheinungstermin für die Portierungen gibt es auch schon und der ist erfreulich nah.

Demnach wird "CloverPit" schon ab 13. August auch für PS4, PS5, Switch und Switch 2 verfügbar sein. Inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den Umsetzungen scheinen nicht zu bestehen.

Schon jetzt stimmt man uns mit einem neuen Release Date Trailer auf die kommenden Fassungen von "CloverPit" ein. Darin wird etwas mehr als eine Minute lang in flott zusammengeschnittenen Sequenzen hauptsächlich das spielerische Grundgerüst erklärt.

"CloverPit" war bei einem Xbox Partner Preview im November 2025 vorgestellt worden. Unsere damalige Meldung dazu findet ihr an dieser Stelle.

"CloverPit" erschien am 26. September 2025 für den PC. Xbox One und Xbox Series X folgten am 20. November 2025. iOS und Android wurden schliesslich am 17. Dezember 2025 versorgt.