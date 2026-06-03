Clutch vorgestellt

Maverick Games hat "Clutch" für PS5, Xbox Series X und den PC angekündigt. Ein Trailer stellt uns den Titel in bewegten Bildern vor.

Bei "Clutch" handelt es sich um ein filmisches Open-World-Action-Rennspiel, welches die Frage, warum wir fahren, neu definiert. Der Titel entführt uns in eine fesselnde Geschichte, die professionelle Rennserien mit actiongeladenem Sandbox-Gameplay im Untergrund verbindet – eine Mischung aus Rennen und Verfolgungsjagden, bei dem Geschwindigkeit und Stil auf hochriskante Verfolgungsjagden und gewagte Fluchtversuche treffen.

Einen umfangreichen Trailer zu "Clutch" bekommen wir schon jetzt gezeigt. Darin erklären uns die Entwickler über fünf Minuten lang die unterschiedlichen Facetten des Spiels.

"Clutch" erscheint im Frühjahr 2027.