Leak zum Call of Duty von 2025 bestätigt

Wir stehen kurz vor dem Release von "Call Of Duty: Black Ops 6" und wissen trotzdem jetzt schon, wie es mit der Shooter-Serie im kommenden Jahr weitergehen könnte. So soll es sich bei dem "Call of Duty" für 2025 überraschenderweise ebenfalls um ein "Black Ops" handeln. Konkret soll es ein direkter Nachfolger von "Black Ops 2" aus dem Jahr 2012 werden und fünf Jahre später, also im Jahr 2030 angesiedelt sein. Wer das Spiel entwickelt wird nicht erwähnt, allerdings sollte Sledgehammer Games wieder an der Reihe sein.

Bei den Angaben handelt es sich um einen Leak durch Fumo Leaks sowie einen bereits Ende 2023 erschienenen Artikel von Tom Henderon auf Inider Gaming. Freuen sollen wir uns auf wiederkehrende Charaktere innerhalb einer Spionage-artigen Geschichte dürfen, darunter David Mason. Nicht nur sollen mitunter aus "Black Ops 2" bekannte Maps ein Remaster bekommen, auch erfahren wir, dass der Gunfight-Modus zurückkehren soll. Im Punkt Zombiemodus soll es wieder den klassischen rundenbasierten Modus geben, aber auch einen 8-Player-Modus, bei dem es mit einer Pistole losgeht, und weitere Waffen auf der Map zerstreut in Kisten gefunden werden müssen. Auch sollen moderne Features wie das "menschliche Schutzschild" wiederkehren.