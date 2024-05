Erster Teaser zum neuen Call of Duty?

Zusammen mit einer mysteriösen Website ist nun offenbar auch der erste von sechs Teasern zum kommenden Teil von "Call of Duty" aufgetaucht. Ohne grosse Umschweife, hier ist er:

Das vorliegende Material weckt zunächst Erinnerungen an Found-Footage-Filme wie etwa "Blair Witch Project" oder "Paranormal Activity". Dann ist davon die Rede, dass die Wahrheit lügt. Bisher ist noch unklar, was dies genau mit dem nächsten Ableger von "Call of Duty" zu tun hat.

Es wird allgemein erwartet, dass der kommende Teil von "Call of Duty" im Rahmen des Xbox Games Showcase am 9. Juni enthüllt wird. Bis dahin darf also noch ordentlich spekuliert werden.