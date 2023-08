Wie angekündigt, haben Activision und Sledgehammer den ersten Gameplay-Trailer zu "Call of Duty: Modern Warfare 3" veröffentlicht. Ohne grosse Umschweife, hier ist das gute Stück:

Hier bekommen wir über zwei Minuten lang gezeigt, was "Call of Duty: Modern Warfare 3" inhaltlich ausmacht. Dabei dürfte uns in erster Linie wieder ein routiniert inszenierter neuer Serienteil erwarten, welcher vor allem Fans der Reihe zufriedenstellen dürfte.

Zudem erfahren wir, dass "Call of Duty: Modern Warfare 3" für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC in der Mache ist. Den Releasetermin (10. November) kannten wir ja schon vorher.