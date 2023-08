Call of Duty: Modern Warfare III - Viele Infos

Neue Infos rund um "Call of Duty Modern Warfare III" erwarten euch: Die erste Mission von "Modern Warfare III", Operation 627, Details zur diesjährigen Call of Duty Next am 5. Oktober und Starttermine zur Multiplayer-Beta.

Operation 627

Während der Opening Night der Gamescom 2023 in Köln haben die Entwickler:innen von Sledgehammer Games erstes Gameplay zu "Call of Duty: Modern Warfare III" gezeigt und dabei die erste Mission der Story-Kampagne vorgestellt – Operation 627. Bei Operation 627 handelt es sich um ein filmisches Erlebnis, dass das nächste Kapitel des Modern Warfare-Universums einleiten wird. Den ersten Gameplay-Trailer zur Mission findet ihr hier.

Call of Duty Next

Die Call of Duty Next kehrt am 5. Oktober zurück und kann live auf dem offiziellen "Call of Duty"-Twitch Kanal oder dem "Call of Duty"-YouTube Kanal verfolgt werden. Die Next gibt exklusive Einblicke in den Multiplayer-Modus von "Modern Warfare III", sowie spannende Updates zu den "Call of Duty Mobile"-Spielen. Darüber hinaus bildet das Event den Auftakt zur "Call of Duty: Modern Warfare III"-Multiplayer-Open-Beta.

Modern Warfare III (MP) Open Beta

Die "Call of Duty: Modern Warfare III" (MP) Open Beta wird über zwei verlängerte Wochenenden laufen:

Das erste Beta-Wochenende läuft exklusiv auf PlayStation 4 und PlayStation 5. Für Vorbesteller beginnt diese Beta (In einem Early Access) am Freitag, den 6. Oktober um 19:00 Uhr CET und endet am Dienstag, den 10. Oktober um 19:00 Uhr CET. Für alle anderen Playstation Spieler:innen startet die Beta am 8. Oktober um 19:00 CET.

In der darauffolgenden Woche startet eine offene Beta-Phase auf Playstation, Xbox und PC. Vorbesteller können auf den Playstation-Konsolen, Xbox-Konsolen und dem PC bereits am 12. Oktober um 19:00 Uhr CET in die Beta einsteigen. Für alle anderen Spieler:innen startet die Beta am 14. Oktober um 19:00 CET. Die zweite "Call of Duty: Modern Warfare III" (MP) Open Beta endet am Montag, den 16. Oktober 19:00 Uhr CET