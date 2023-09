Kinoreifer Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare 3

Activision und Sledgehammer Games zeigen einen neuen Trailer zu "Call of Duty: Modern Warfare 3". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier bekommen wir nämlich über vier Minuten lang den Zombies Mode von "Call of Duty: Modern Warfare 3" in bewegten Bildern vorgestellt. Darin hat Viktor Zakhaev aus "Call of Duty 4: Modern Warfare" erneut eine zentrale Rolle. Abseits davon ist das gezeigte Material auch audiovisuell sehr beeindruckend - etwa deshalb, weil es allen Ecken und Enden kracht und scheppert, aber das sind wir von der Ego-Shooter-Reihe ja eigentlich auch nicht anders gewohnt.

"Call of Duty: Modern Warfare 3" erscheint am 10. November. Als Plattformen werden PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und der PC genannt.