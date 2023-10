Multiplayer-Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare 3

Activision hat einen neuen Trailer zu "Call of Duty: Modern Warfare 3" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Die Macher widmen sich hier dem Mehrspieler-Aspekt von "Call of Duty: Modern Warfare 3". Primär können wir darin etwas mehr als zwei Minuten lang einen Blick auf die 16 modernisierten Maps werfen. Dabei werden einige packende Szenen geboten. Abseits davon ist das gezeigte Material selbstverständlich auch audiovisuell sehr beeindruckend, was jedoch quasi ein Standard bei der renommierten Ego-Shooter-Reihe ist.

"Call of Duty: Modern Warfare 3" erscheint am 10. November. Als Plattformen werden PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und der PC genannt.