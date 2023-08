PlayStation-Exklusivität der Beta von Call of Duty: Modern Warfare 3

Nachdem der erste Teaser noch relativ wenig handfeste Informationen enthielt, hat sich jetzt doch etwas in Bezug auf "Call of Duty: Modern Warfare 3" getan. So gibt es erste Angaben zur kommenden Beta des Ego-Shooters.

So hat ein Video auf Sonys arabischem YouTube-Kanal verraten, dass die erste Beta von "Call of Duty: Modern Warfare 3" mindestens fünf Tage lang exklusiv für PlayStation-Plattformen verfügbar sein wird. Erst danach werden andere Konsolen bedient. Einen konkreten Termin für besagte Beta gibt es bisher übrigens noch nicht.

"Call of Duty: Modern Warfare 3" erscheint am 10. November für PlayStation, Xbox und den PC.