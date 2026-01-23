Code Vein II: Charakter Creator Demo verfügbar

Bandai Namco Entertainment Europe gab gerade bekannt, dass die Character Creator Demo zu "Code Vein II" ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC verfügbar ist.

Die Demo erlaubt es euch, schon jetzt euren eigenen Jäger zu erstellen und vollständig zu personalisieren. Dabei stehen ihnen zahlreiche kreative Optionen zur Verfügung. Die Charaktere können anschliessend gespeichert und zum Release von "Code Vein II" in die Vollversion übertragen werden. Ihr könnt in der Demo ausserdem das MagMell-Institut erkunden oder im Photo Mode euren neu erstellten Jäger verschiedene Posen einnehmen lassen.

*"Code Vein II" erscheint am 30. Januar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC."