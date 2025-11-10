Code Vein II: Atmosphärischer Charakter-Trailer

Bandai Namco versorgt uns mit einem Charakter-Trailer zu "Code Vein II". Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns Lou MagMell aus "Code Vein II" über eine Minute lang mit atmosphärischen Sequenzen genauer vorgestellt. Bei ihr handelt es sich um einen hingebungsvollen Wiedergänger, gesegnet mit der Kraft, durch die Zeit zu reisen. Durch das Blut ist sie mit dem Protagonisten verbunden.

Schon im Oktober hatte uns Bandai Namco mit einem umfangreichen Trailer die Story von "Code Vein II" nähergebracht. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Code Vein II" erscheint am 30. Januar 2026 für PS5, Xbox Series X und den PC.