Code Vein II: Weiterer Charakter-Trailer

Bandai Namco hat einen neuen Charakter-Trailer zu "Code Vein II" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns Noah G. MagMell aus "Code Vein II" über eine Minute lang in bewegten Bildern vorgestellt. Er ist ein Revenant, der für die Gerechtigkeit starb, indem er sein menschliches Leben opferte, um als Revenant wiedergeboren zu werden. Der Trailer bietet uns atmosphärische In-Game-Sequenzen zu ihm.

Vergangene Woche hatte man uns bereits einen Charakter-Trailer zu Lou MagMell aus "Code Vein II" veröffentlicht. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Code Vein II" erscheint am 30. Januar 2026 für PS5, Xbox Series X und den PC.