Code Vein II: Frischer Charakter-Trailer

Bandai Namco hat einen weiteren Charakter-Trailer zu "Code Vein II" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier stellt man uns Josée Anjou aus "Code Vein II" über eine Minute lang mit einer kurzweiligen Mischung aus Gameplay und Story-Sequenzen genauer vor. Er wird dabei als der einsame Held, welcher von Schuldgefühlen belastet ist, beschrieben. Mal sheen, welche Rolle er dann im fertigen Spiel einnimmt.

Für Fans der einzelnen Charaktere von "Code Vein II" war der November bisher ein guter Monat. So lernten wir nämlich schon Lou MagMell und Noah G. MagMell in separaten Trailern kennen.

"Code Vein II" erscheint am 30. Januar 2026 für PS5, Xbox Series X und den PC.