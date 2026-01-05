Code Vein II: Neuer Charakter-Trailer

Bandai Namco präsentiert einen weiteren Charakter-Trailer zu "Code Vein II". Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns Valentin Voda aus "Code Vein II" genauer vorgestellt. Dabei gibt res über eineinhalb Minuten lang eine kurzweilige Mischung aus Story-Sequenzen und Gameplay zu sehen. Danach haben wir das Gefühl, den Angehörigen der Superbia Bloodline schon ganz gut zu kennen.

Bereits im Dezember waren zwei Charakter-Trailer zu "Code Vein II" veröffentlicht worden. So wurdne uns auf diesem Weg Lyle McLeish und Holly Asturias genauer vorgestellt.

"Code Vein II" erscheint am 29. Januar für PS5, Xbox Series X und den PC.