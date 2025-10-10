Code Vein II: Frischer Trailer

Bandai Namco Entertainment Europe versorgt uns mit einem neuen Trailer zu "Code Vein II". Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns fast viereinhalb Minuten lang die Story von "Code Vein II" nähergebracht. Den neuen Charakteren widmet man sich in diesem Rahmen ebenfalls.

In "Code Vein II" übernehmen wir die Kontrolle über einen Wiedergänger-Jäger. Begleitet werden wir dabei von dem Wiedergänger-Mädchen Lou MagMell, welche besagten Jäger mit ihrem eigenen Herzen wiederbelebt hat und mit ihren Kräften durch die Zeit reisen kann. Ihr Ziel ist es, die Wiederkehr zu verhindern, ein katastrophales Ereignis, durch das der Untergang der Welt droht. Im Trailer wird die dramatische Geschichte über Schicksal, Opfer und Entscheidungen von der Musik von Go Shiina untermalt.

Auf ihrer Reise durchqueren wir vergangene und gegenwärtige Versionen der erkundbaren Welt, darunter etwa postapokalyptische Landschaften wie die überfluteten Ruinen der Versunkenen Stadt, der Wald der Untoten und die abgeschottete Insel MagMell. Im Verlauf des Spiels treffen wir dann auf Wiedergänger, die als legendäre Helden in die Geschichte eingingen und zum Schlüssel zur Errettung dieser kollabierenden Welt werden könnten. Darunter befinden sich unter anderem auch Josée Anjou, die sogenannte "Königin der Einsamkeit", die einst über eine Zufluchtsstätte herrschte, welche vom Meer verschlungen wurde, sowie Holly Asturias, eine Heilerin, die auch als "Engel des Todes" bezeichnet wird.

Wir können zudem mächtige Bande mit anderen Wiedergängern knüpfen, die mitreisen und dank des dynamischen Partner-Systems Seite an Seite gegen herausfordernde Gegner und massive Bosse kämpfen. Gegnern kann dabei das Blut entzogen werden, um diverse mächtige Fähigkeiten freizuschalten. Mithilfe der sogenannten Blutcodes können Kampftaktiken entwickelt werden. Ausserdem gibt es einzigartige Waffen und Ausrüstungen namens Käfige, welche dabei helfen, die herausfordernden Kämpfe zu meistern. Uns steht es dabei frei, den eigenen Charakter mithilfe des umfangreichen Anpassungsmodus ganz nach dem eigenen Belieben zu gestalten – inklusive einer Vielzahl von Einstellungen für Körperbau, Frisur, Gesichtsausdruck, Accessoires, Make-Up und mehr.

"Code Vein II" erscheint am 30. Januar 2026 für PS5, Xbox Series X und den PC.