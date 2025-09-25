Code Vein II hat einen Release-Termin

"Code Vein II", das von Bandai Namco Studios entwickelte Action-RPG, nimmt euch mit auf eine epische Reise, in der ihr die Zeit selbst als Waffe einsetzen, durch Vergangenheit und Gegenwart einer frei erkundbaren Welt reist und einen dramatischen Kampf zur Rettung der Zukunft erlebt.

"Code Vein II" bietet actiongeladenes RPG-Gameplay mit packenden Kämpfen und einem komplexen Fortschrittssystem für Charakter-, Waffen- und Fähigkeitsverbesserungen. Ihr durchquert gemeinsam mit euren Gefährten weite Umgebungen, wobei das dynamische Partner-System eine entscheidende Rolle beim Bezwingen von schwierigen Gegnern und gewaltigen Bossen spielt.

Der Trailer zeigt verschiedene Features und den ersten Blick auf die Welt, in der die Spielenden zu Fuss oder mit ihrem Motorrad Forma unterwegs sind, während sie sich durch gespenstische Landschaften wie die von der Wiedergängerin Josée Anjou beherrschte Region der Versunkenen Stadt kämpfen. Zusammen mit Lou MagMell, einem durch die Zeit reisenden Wiedergänger-Mädchen, das den Protagonisten mit ihrem eigenen Herzen wiederbelebt, begeben sich Spielende als Wiedergänger-Jäger auf die Mission, die Geschichte umzuschreiben und die Welt zu retten.

Ebenfalls enthüllt wird das neue Partner-System, das es euch ermöglicht, nahtlos zwischen zwei Kampfformen zu wechseln. Im Beschwörungsmodus kämpft ihr unabhängig, um euch im Kampf zu unterstützen, während bei der Assimilation Partner mit dem Jäger verschmelzen, um ihm verbesserte Werte und verheerende Kräfte zu verleihen. Der Trailer zeigt ausserdem neue Käfige und Formae, darunter der zurückkehrende Hound Käfig, ein kritischer Finisher aus "Code Vein", der wilde Wölfe beschwört, die Gegner Ichor entziehen sowie der neu eingeführte Reaper Käfig, der den Jäger mit einer Sense für weitreichende Angriffe und Konter ausstattet. Formae erweitern die Kampfmöglichkeiten der Spielenden mit einer Vielzahl offensiver und defensiver Fähigkeiten, während Bequeathed Formae einzigartige Waffen beschwören. Darunter zum Beispiel das kolossale Grossschwert „Absolute Executioner“, das in der Lage ist, mit einem einzigen, verheerenden Schlag Gegner zu erledigen.

"Code Vein II" erscheint am 30. Januar 2026 in einer Standard-, Deluxe-, Ultimate- und Collector’s Edition für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.