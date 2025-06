Code Vein II enthüllt

Bandai Namco Studios erfreute Fans auf dem Summer Games Fest 2025 mit der Ankündigung von "Code Vein II". Das Action-RPG soll 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erscheinen.

Über Code Vein II

"In einer Zukunft, in der Menschen und Wiedergänger koexistieren ... Seit die Luna Rapacis aufgetaucht ist, verwandeln sich immer mehr Wiedergänger in blutrünstige Monster ohne jeden Verstand – die gefürchteten Schrecken.

Als Jäger ist es deine Aufgabe, die Welt vor dem unausweichlich scheinenden Untergang zu retten. Deine einzige Chance ist ein Mädchen namens Lou, das mit seinen Fähigkeiten die Zeit manipulieren kann.

Ein episches Abenteuer erwartet dich, in dem du mit den Partnern deiner Wahl eine postapokalyptische Welt erkundet, hitzige Schlachten gegen mächtige Gegner schlägst und eine fesselnde Geschichte aufdeckst, die sogar die Grenzen der Zeit überschreitet.

Hauptmerkmale

Intensive und fesselnde Kämpfe

Stürz dich mit mächtigen Fähigkeiten in mitreissende Schlachten, in denen Technik genauso wichtig ist wie Taktik.

Erkenne blitzschnell die Manöver des Feindes, pass deine Angriffe an und meistere all deine Optionen, um die gnadenlosen Schrecken zu besiegen.

Eine Reise durch die Zeit

Deine Suche nach Hinweisen, wie sich der drohende Weltuntergang vielleicht noch aufhalten lässt, führt dich sowohl durch die Gegenwart als auch durch die Vergangenheit.

Ändere das Schicksal wichtiger Wiedergänger in der Vergangenheit und entdecke so verlorene Geschichten und verborgene Wahrheiten deiner Welt.

Einzigartiges Kampfsystem

Tauche ein in das einzigartige Gameplay von Code Vein II, in dem du Gegnern ihr Blut entziehen musst, um verschiedene Fähigkeiten einzusetzen.

Mit dem neuen Build-System kannst du deine Waffen und Skills völlig frei anpassen, um deinen eigenen Kampfstil zu entwickeln.

Mächtige Partner

Erforsche die Welt mit Partnern und Verbündeten deiner Wahl, die sowohl an deiner Seite kämpfen als auch deine Fähigkeiten verstärken können.

Jeder Partner und jede Partnerin verfügt über einzigartige Fähigkeiten und tief reichende Verbindungen, die deine Reise durch die Zeit nachhaltig prägen."