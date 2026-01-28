Code Vein II: Frisches Gameplay

Für eventuell noch unentschlossene Käufer von "Code Vein II" können wir jetzt vielleicht Hilfe anbieten. Bandai Namco hat nämlich die ersten 26 Minuten aus dem Action-Rollenspiel veröffentlicht.

Hier werden wir etwa in die Story von "Code Vein II" eingeführt und lernen einzelne Charaktere näher kennen. Von der Spielwelt und dem Gameplay-Grundgerüst können wir uns ebenfalls ein Bild machen. Die musikalische Untermalung passt auch wunderbar zu den gezeigten Szenen.

Seit 23. Januar ist bereits die Character Creator Demo von "Code Vein II" verfügbar. Unsere News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Code Vein II" erscheint übermorgen für PS5, Xbox Series X und den PC.