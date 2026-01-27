Code Vein II im Launch-Trailer

"Code Vein II", das von Bandai Namco Studios entwickelt wurde, ist ab sofort im Early Access für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC verfügbar.

"Code Vein II" ist die Fortsetzung des 2019 erschiene "Code Vein" und schickt euch auf eine Reise, auf der ihr die Zeit als Waffe einsetzt, durch die vergangene und gegenwärtige Version einer erkundbaren Welt reist und mit Partnern gemeinsam kämpft, um die Menschheit zu retten. Dabei zeichnet sich das Action-RPG durch intensive Kämpfe und das Fortschrittssystem für Charakter-, Waffen- und Fähigkeitsverbesserungen aus.

In einer Zukunft, in der sich die letzten Überreste der Menschheit und Wiedergänger mit dem Zusammenbruch der Welt konfrontiert sehen, reisen Spielende mit ihren Begleitern durch weitläufige Gebiete und nehmen es mit herausfordernden Gegnern und riesigen, einzigartigen Bossen auf. Dabei schlüpfen sie in die Rolle eines Jägers und bekommen die Aufgabe, die Wiederkehr zu verhindern, ein katastrophales Ereignis, das das Schicksal der Welt bedroht. Begleitet werden sie von Lou MagMell, einem Wiedergängermädchen, das den Protagonisten wiederbelebt hat und über die Kraft verfügt, durch die Zeit zu reisen. Gemeinsam brechen sie auf, um die Geschichte umzuschreiben und die Welt zu retten.

"Code Vein II" erscheint am 30. Januar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.