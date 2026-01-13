Code Vein II wohl nicht PS5 Pro Enhanced

Momentan sieht es so aus, als "Code Vein II" nicht von den technischen Vorzügen der PlayStation 5 Pro Gebrauch machen. Dafür gibt es gleich mehrere Anzeichen.

Demnach gibt es im PlayStation Store keinen Hinweis auf die Unterstützung der PlayStation 5 Pro durch "Code Vein II". Auch im offiziellen PlayStation Blog, wo Sony ja häufiger auf die besonderen Features des Spiels eingeht, wird die PlayStation 5 Pro nicht erwähnt. Bandai Namco hat ebenfalls noch nichts dazu gesagt.

Erst gestern war ein packender Bosskampf aus "Code Vein II" veröffentlicht worden. Darin bekamen wir es mit dem Blinded Resurgence Offspring zu tun. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Code Vein II" erscheint am 30. Januar für PS5, Xbox Series X und den PC.