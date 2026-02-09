Code Vein II: Bandai Namco verspricht Verbesserungen

Bandai Namco verspricht Verbesserungen und Optimierungen an "Code Vein II". Dafür sind bereits mehrere Patches in Arbeit.

Besagte Patches für "Code Vein II" sollen schon in diesem und im nächsten Monat veröffentlicht werden. Sie sollen das Action-Rollenspiel zunächst auf technischer Ebene optimieren und etwa die Bildrate während der Kampfsequenzen verbessern. Gleichzeitig wird aber auch an der Action und dem Spielgefühl geschraubt. Bandai Namco dankt den Fans in diesem Zusammenhang für das zahlreiche und konstruktive Feedback.

Ende Januar waren die ersten 26 Minuten aus "Code Vein II" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Code Vein II" erschien am 30. Januar für PS5, Xbox Series X und den PC.