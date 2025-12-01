Code Vein II: Japanischer Trailer

Bandai Namco hat einen japanischen Trailer zu "Code Vein II" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden uns nämlich fast drei Minuten lang Einblicke in den Prolog von "Code Vein II" geboten. Neues Gameplay gibt es in diesem Zusammenhang zwar nicht zu sehen, aber schicke Rendersequenzen. Zusätzlich lädt die Hintergrundmusik zum Träumen ein.

Für Fans der einzelnen Charaktere von "Code Vein II" war der November ein guter Monat. So lernten wir nämlich Lou MagMell, Noah G. MagMell und Josée Anjou in separaten Trailern kennen.

"Code Vein II" erscheint am 30. Januar 2026 für PS5, Xbox Series X und den PC.