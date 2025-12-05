Code Vein II: Impressionen vom Kampfsystem

Bandai Namco hat einen weiteren Trailer zu "Code Vein II" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns über eine Minute lang das Kampfsystem von "Code Vein II" nähergebracht. Das Material trägt den Titel "Der einarmige Nachkomme des Wiederauflebens" und macht ordentlich Lust auf mehr.

Zu Wochenbeginn bot man uns bereits einen Einblick in den Prolog von "Code Vein II". Unsere News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle. Zudem wurden uns im November schon einige Charaktere aus dem Action-Rollenspiel in separaten Trailern genauer vorgestellt.

"Code Vein II" erscheint am 30. Januar 2026 für PS5, Xbox Series X und den PC.