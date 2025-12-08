Code Vein II: Neuer Charakter-Trailer

Bandai Namco hat einen weiteren Charakter-Trailer zu "Code Vein II" ins Netz gestellt. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden uns nämlich fast eineinhalb Minuten lang bewegte Bilder von Lyle McLeish aus "Code Vein II" geboten. Der einsame Schwertkämpfer wird uns dabei mit einer kurzweiligen Mischung aus Story-Sequenzen und Gameplay genauer vorgestellt.

Vergangene Woche bot man uns bereits einen Einblick in den Prolog von "Code Vein II" und stellte das Kampfsystem näher vor. Unsere News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle. Zudem wurden uns im November schon einige Charaktere aus dem Action-Rollenspiel in separaten Trailern präsentiert.

"Code Vein II" erscheint am 30. Januar 2026 für PS5, Xbox Series X und den PC.