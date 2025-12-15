Code Vein II: Frischer Charakter-Trailer

Bandai Namco hat einen weiteren Charakter-Trailer zu "Code Vein II" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns Holly Asturias aus "Code Vein II" über eine Minute lang vorgestellt. Dabei bietet man über eine Minute lang eine kurzweilige Mischung aus Storysequenzen und Gameplay. Holly Asturias wird als eine von Sünde belastete Heilerin beschrieben. Sie glaubt nicht, dass sie jemals die Kraft findet, ihm zu vergeben. Aber sie wird ihn auch nicht sterben lassen - um wen es sich dabei genau handelt, ist unklar.

Erst letzte Woche war ein Charakter-Trailer zu Lyle McLeish aus "Code Vein II" veröffentlicht worden. Unsere News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Code Vein II" erscheint am 30. Januar 2026 für PS5, Xbox Series X und den PC.