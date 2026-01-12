Code Vein II: Packender Bosskampf

Bandai Namco zeigt uns einen sehenswerten Bosskampf aus "Code Vein II". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Konkret bekommen wir es hier über eine Minute lang mit dem Blinded Resurgence Offspring zu tun. Dieser wird als ein beklagenswertes Wesen beschrieben, dessen Sehkraft mit der Zeit verloren gegangen ist. Er schwingt ein grosses Katana und schlägt mit unglaublicher Schnelligkeit zu.

Erst in der vergangenen Woche hatte Bandai Namco einen umfangreichen Walkthrough-Trailer zu "Code Vein II" veröffentlicht. Dieser bot Einblicke in ein weitläufiges Spielgebiet. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Code Vein II" erscheint am 30. Januar für PS5, Xbox Series X und den PC.