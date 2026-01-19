Code Vein II: Frischer Charakter-Trailer

Bandai Namco hat einen neuen Charakter-Trailer zu "Code Vein II" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Konkret wird uns hier Zenon Gryfgote aus "Code Vein II" knapp drei Minuten lang vorgestellt. Dabei setzt man auf eine kurzweilige Mischung aus Zwischensequenzen und Gameplay. Gryfgote wird gleichzeitig als ausserordentlich talentiert beschrieben. Er ist demnach unter anderem der Wissenschaftler, der die Sonne erobert hat.

Erst letzte Woche bot uns ein Übersichtstrailer umfangreiche Einblicke in die Spielmechanik von "Code Vein II". Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Code Vein II" erscheint am 30. Januar für PS5, Xbox Series X und den PC.