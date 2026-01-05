Code Vein II: Neuer Walkthrough-Trailer

Bandai Namco veröffentlichte heute einen neuen Trailer zu "Code Vein II", der Einblicke in ein weitläufiges Spielgebiet sowie das Fähigkeiten- und Partnersystem bietet. Ausserdem wird die Demo zum "Code Vein II"-Character-Creator ab dem 23. Januar 2026 verfügbar sein.

Das Video führt euch100 Jahre in die Vergangenheit, wo ihr euch Wiedergänger-Jägerin Josée auf ihrer Mission anschliesst, die verschmutzten Gewässer der Versunkenen Stadt zu reinigen und die Wahrheit hinter ihrer Krise aufzudecken. Geplagt von Schuldgefühlen über frühere Fehler, offenbart Josées Geschichte die schwere Last, die sie trägt – ebenso wie die spektakulären Kämpfe, die bevorstehen.

Der Walkthrough-Trailer stellt den Versunkenen Pylon vor, ein weitläufiges Gebiet, das den Schlüssel zur Reinigung der Versunkenen Stadt birgt. Bei der Erkundung erleben die Spielenden Kämpfe mit sieben unterschiedlichen Waffentypen – von den flinken Doppelklingen bis hin zur verheerenden Durchschlagskraft der Hellebarde.

Neben diesen Waffen führt der Trailer Formae ein – besondere Fähigkeiten, die in drei Kategorien unterteilt sind: Waffen-, Verteidigungs- und Vererbte Formae. Jede Forma verbraucht Ichor, eine lebenswichtige Ressource, die durch die Drain-Angriffsmechanik gewonnen wird und mächtige Fähigkeiten antreibt.

Auch das Partnersystem rückt in den Fokus: Ihr könnt nahtlos zwischen dem Herbeirufen eines Partners, der an eurer Seite kämpft, und der Assimilation der Kampffähigkeiten wechseln. Darüber hinaus hebt der Trailer das Restorative Offering hervor, mit dem Partner den gefallenen Jäger mit wiederhergestellter Gesundheit zurückbringen können. Eine Abklingzeit macht sie danach jedoch vorübergehend kampfunfähig und verhindert weitere Unterstützung.

Vor dem Launch können Spielende ab dem 23. Januar 2026 mit der "Code Vein II"-Character-Creator-Demo loslegen. Individuell gestaltete Wiedergänger-Jäger können gespeichert und zum Start ins vollständige Spiel übertragen werden. Ausserdem lassen sich das MagMell-Institut erkunden, Posen im Fotomodus einnehmen oder entspannte Momente in der heissen Quelle geniessen.

"Code Vein II" erscheint am 30. Januar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.