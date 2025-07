Code Violet hat einen Erscheinungstermin

Entwickler TeamKill Media hat einen Releasetermin für "Code Violet" verkündet. So müssen wir uns diesbezüglich noch bis November gedulden.

Konkret ist "Code Violet" ab 14. November für PS5 erhältlich. Weitere Umsetzungen des Third-Person-Shooters sind offenbar nicht geplant. Ein Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht. Darin werden wir knapp drei Minuten lang auf den Titel eingestimmt.

"Code Violet" spielt im 25. Jahrhundert, in einer Zukunft, in der unsere Erde nach einer Katastrophe unbewohnbar wurde. Die Überlebenden, steril und dem Aussterben nahe, suchen Zuflucht auf dem Planeten Trappist 1-E. Um die Menschheit endlich zu retten, entwickelt die Kolonie Aion eine Technologie, mit der Frauen aus verschiedenen Epochen entführt werden, um als Leihmütter zu dienen. Doch hinter dieser Rettung verbirgt sich eine düstere Wahrheit. Violet Sinclair, aus ihrer Zeit gerissen und auf Trappist 1-E gebracht, wird dabei in einen Konflikt aus Verschwörung und Überlebenskampf hineingezogen.

"Code Violet" war im Januar angekündigt worden.