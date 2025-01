Code Violet nicht für PC geplant

TeamKill Media hat gestern "Code Violet" für PS5 angekündigt. Jetzt erklärte man zusätzlich noch, warum keine PC-Fassung des Horrors aus der Third-Person-Ansicht geplant ist.

Demnach, so TeamKilll Media, wolle man die qualitativ hochwertige Arbeit des Teams schützen und respektieren. Konkret solle etwa verhindert werden, dass anstössige Mods des Hauptcharakters oder anderer Charaktere aus "Code Violet" auf die Beine gestellt werden.

"Code Violet" spielt im 25. Jahrhundert, in einer Zukunft, in der unsere Erde nach einer Katastrophe unbewohnbar wurde. Die Überlebenden, steril und dem Aussterben nahe, suchen Zuflucht auf dem Planeten Trappist 1-E. Um die Menschheit endlich zu retten, entwickelt die Kolonie Aion eine Technologie, mit der Frauen aus verschiedenen Epochen entführt werden, um als Leihmütter zu dienen. Doch hinter dieser Rettung verbirgt sich eine düstere Wahrheit. Violet Sinclair, aus ihrer Zeit gerissen und auf Trappist 1-E gebracht, wird dabei in einen Konflikt aus Verschwörung und Überlebenskampf hineingezogen.

"Code Violet" erscheint im Juli für PS5.