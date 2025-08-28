Code Violet verspätet sich

TeamKill Media gibt bekannt, dass sich der Release von "Code Violet" nach hinten verschiebt. Aber keine Angst einen neuen Termin gibt es auch schon.

Demnach wird "Code Violet" nun erst ab 12. Dezember erhältlich sein. Eigentlich sollte es bereit am 14. November soweit sein.

Eine ausführliche Begründung für die Releaseverzögerung liefert das offizielle Statement:

"Diese Entscheidung wurde angesichts des kürzlich angekündigten Call of Duty: Black Ops 7 getroffen, das zum gleichen ursprünglichen Termin erscheinen soll. Wir sind uns bewusst, dass es unmöglich wäre, auf Marketingebene mit einer so bedeutenden Veröffentlichung zu konkurrieren. Wir verstehen, dass diese Verzögerung enttäuschend sein mag, aber wir sind entschlossen, die zusätzliche Zeit sinnvoll zu nutzen. In diesem zusätzlichen Monat werden wir unsere Charaktermodelle verbessern, optimieren und verfeinern, um ein möglichst immersives und ausgefeiltes Spielerlebnis zu bieten. Als Zeichen unserer Dankbarkeit für Ihre Geduld und Unterstützung freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass alle Spieler zum Start zwei exklusive Weihnachts-Outfits für Violet erhalten werden."

"Code Violet" war im Januar angekündigt worden und ist exklusiv für PS5 in Entwicklung.