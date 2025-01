Code Violet vorgestellt

TeamKill Media, Entwickler von "Quantum Error", stellt uns mit "Code Violet" sein aktuelles Projekt vor. Einen ersten Trailer zu dem Horrortitel aus der Third-Person-Ansicht hat man ebenfalls im Gepäck.

Hier werden uns über zweieinhalb Minuten lang bewegte Bilder aus "Code Violet" geboten. Dabei sind auch unter anderem einige düstere Szenen zu sehen, aber das passt ja zum Genre.

"Code Violet" spielt im 25. Jahrhundert, in einer Zukunft, in der unsere Erde nach einer Katastrophe unbewohnbar wurde. Die Überlebenden, steril und dem Aussterben nahe, suchen Zuflucht auf dem Planeten Trappist 1-E. Um die Menschheit endlich zu retten, entwickelt die Kolonie Aion eine Technologie, mit der Frauen aus verschiedenen Epochen entführt werden, um als Leihmütter zu dienen. Doch hinter dieser Rettung verbirgt sich eine düstere Wahrheit. Violet Sinclair, aus ihrer Zeit gerissen und auf Trappist 1-E gebracht, wird dabei in einen Konflikt aus Verschwörung und Überlebenskampf hineingezogen.

"Code Violet" erscheint im Juli für PS5.