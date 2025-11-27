Code Violet: Umfangreicher Übersichtstrailer

TeamKill Media hat einen ausführlichen Übersichtstrailer zu "Code Violet" ins Netz gestellt. Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier werden uns nämlich über sieben Minuten lang atmosphärische Einblicke in "Code Violet" geboten. Dabei bekommen wir sowohl die Story als auch das Kampfsystem genauer demonstriert. Man erklärt uns also ganz genau, was beim Release im Dezember auf uns zukommt.

Schon im Juli hatte TeamKill Media, verbunden mit einem packenden Trailer, den Erscheinungstermin für "Code Violet" verkündet. Unsere damalige News dazu könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Code Violet" erscheint am 12. Dezember exklusiv für PS5.