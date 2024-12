Cold VR: Keep Moving!

Perp Games gab bekannt, dass ihr mit Spannung erwarteter Virtual-Reality-Shooter "Cold VR" am 21. Januar 2025 für META Quest und PCVR auf den Markt kommen wird. "Cold VR" wird später auch für PlayStationVR2 erscheinen.

In Bewegung bleiben. Bleib einfach in Bewegung. Denn in dem adrenalingeladenen Shooter "Cold VR" vergeht die Zeit schneller, wenn du langsamer wirst, und das gilt auch für die unerbittliche Gegner-KI. Und das wollt ihr wirklich nicht.

"Cold VR" ist ein Virtual-Reality-Spiel, bei dem ihr die Kontrolle über die Zeit übernehmt. Die Zeit schreitet nur dann voran, wenn ihr aufhört, euch zu bewegen. Ihr müsst also in Bewegung bleiben, um die unerbittliche gegnerische KI zu überlisten und auszumanövrieren. Das Schicksal der virtuellen Welt liegt in euren Händen!