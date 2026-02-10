Collector's Cove: Neu Demo unterwegs

Das deutsche Indie-Game-Studio VoodooDuck gab bekannt, dass "Collector's Cove" vom 23. Februar bis zum 2. März mit einer aktualisierten Demo am kommenden Steam Next Fest teilnimmt.

Der Trailer stammt von der vorherigen Version des Spiels. Ein neuer Trailer wird am 19. Februar beim The Mix Indie Fan Fest gezeigt, zusammen mit der Bekanntgabe des Veröffentlichungsdatums.

"Collector’s Cove" ist ein gemütliches Sammelabenteuer, bei dem ihr eine schwimmende Farm auf dem Deck eines Schiffes bewirtschaftet, das von eurem Dinosaurierbegleiter über die Meere getragen wird.

Der Fortschritt der aktualisierten Steam-Demo wird in das vollständige Spiel übernommen.

Weitere Informationen zum Veröffentlichungsdatum und zu den Plattformen folgen bald.