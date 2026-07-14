Coloratura für PS5 & PC vorgestellt

Entwickler und Publisher Nakama Game Studio stellt uns "Coloratura" für PS5 und PC vor. Erste Informationen dazu bekommen wir auch.

In "Coloratura" schlüpfen wir in die Rolle von Alex, einer jungen Musikerin, welche ihr Augenlicht verloren hat, und erkunden eine vollständig begehbare 3D-Welt mithilfe von immersivem räumlichem Audio. Wir lösen dabei musikalische Rätsel, entdecken eine bewegende Geschichte und tauchen ein in ein Abenteuer, das darauf ausgelegt ist, mit den Ohren erlebt zu werden – und in dem die Fantasie unser bester Wegweiser ist.

Erste bewegte Bilder zu "Coloratura" hat man in Form eines Trailers auch parat. Darin wird uns 33 Sekunden lang hauptsächlich das spielerische Grundgerüst nähergebracht.

"Coloratura" hat noch keinen Releasetermin.