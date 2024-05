Kalypso Media hat den ersten Gameplay-Teaser zu "Commandos: Origins" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier ist etwas mehr als eine Minute lang zu sehen, was von "Commandos: Origins" spielerisch zu erwarten ist. Ausserdem erfahren wir, dass irgendwann im Sommer eine geschlossene Beta stattfindet.

"Commandos: Origins" bietet ein forderndes Echtzeitstrategie-Spielerlebnis, bei dem wir die einzigartigen Fähigkeiten der namensgebenden Commandos nutzen, um uns in den Schatten zu verbergen, strategische Ziele anzugreifen und dann wieder in der Dunkelheit zu verschwinden, bevor die feindlichen deutschen Truppen reagieren können. Zusätzlich ist ein Zwei-Spieler-Koop-Multiplayer-Modus an Bord, der es uns ermöglicht, gemeinsam online oder lokal im Split-Screen zu spielen und sich den Herausforderungen der Missionen zu stellen.

"Commandos: Origins" erscheint im weiteren Jahresverlauf für PS5, Xbox Series X und den PC.