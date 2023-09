Company of Heroes Collection: Bald für die Nintendo Switch

Das von Feral Interactive entwickelte militärische Strategiespiel "Company of Heroes" erscheint diesen Herbst für Nintendo Switch als eine einzige Sammlung, die das Grundspiel und beide Erweiterungen enthält.

Die "Company of Heroes Collection" markiert das Konsolendebüt des Spiels, das Echtzeitstrategie neu definiert hat, und bringt epische Kampagnen mit sich, die auf der Befreiung Frankreichs durch die alliierten Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg basieren. Von den waghalsigen Strandangriffen am D-Day bis hin zur Schlacht in der Normandie kommandieren die Spieler die Streitkräfte der Alliierten und der Achsenmächte in einem actiongeladenen Angebot, das sowohl das Basisspiel als auch die beiden Erweiterungen - "Opposing Fronts" und "Tales of Valor" - in einem stürmischen Paket enthält.

Mit einer massgeschneiderten Benutzeroberfläche und Steuerung, die für das Spiel auf Nintendo Switch entwickelt wurde, steht das gesamte Schlachtfeld unter dem Kommando des Spielers. Intensive taktische Kämpfe finden in 41 truppenbasierten Missionen statt, wobei der Verlauf jeder Schlacht von Augenblick zu Augenblick bestimmt wird. Ein anpassbarer Skirmish-Modus mit einzigartigen Fraktionen, mehreren Spielmodi und einer Fülle von Karten ist ebenfalls enthalten und bietet einen enormen Wiederspielwert und belohnt mutige Experimente.

Die "Company of Heroes Collection" kommt im Herbst für Nintendo Switch auf den Markt. Weitere Informationen werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben