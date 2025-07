Company of Heroes Collection: Online-Multiplayer ergänzt

Publisher Feral Interactive weist darauf hin, dass die "Company of Heroes Collection" jetzt um einen Online-Multiplayer ergänzt wurde. Ein praktisches Update macht es möglich.

Besagter Online-Multiplayer für die "Company of Heroes Collection" ermöglicht es uns in schnellen Gefechten mit bis zu vier Teilnehmern gegeneinander anzutreten. Einzige Bedingung dafür ist ein aktives Nintendo Switch Online-Abo. Crossplay wird übrigens auch unterstützt.

Die "Company of Heroes Collection" enthält den kompletten Echtzeit-Strategie-Klassiker des Zweiten Weltkriegs und die beiden Erweiterungen "Opposing Fronts" und "Tales of Valor" in einem kampferprobten Paket. Ihr führt darin amerikanische, britische, Panzer-Elite- und Wehrmachtstruppen durch entscheidende Kampagnen und meistert schnelle Kämpfe und truppenbasierte Taktiken mit einem völlig neuen, speziell für Nintendo Switch entwickelten Steuerungskonzept.

Die "Company of Heroes Collection" ist seit 12. Oktober 2023 für Switch erhältlich.